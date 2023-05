Berlin (dpa/bb) – Ein 15 Jahre alter E-Scooterfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Mariendorf schwer verletzt worden. Der Jugendliche war ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug aus einer Grünanlage über einen Gehweg auf die Straße gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort wurde er vom Auto eines 61 Jahre alten Mannes erfasst. Der 15-Jährige stürzte zu Boden und kam mit Kopf- und Rumpfverletzungen ins Krankenhaus.