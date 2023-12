Cottbus/Velten (dpa/bb) – Silvester ist zwar erst in einigen Tagen, doch die Polizei in Brandenburg hat jetzt schon mit Straftaten rund um den Jahreswechsel zu tun. Unbekannte brachen in einem Supermarkt in Cottbus einen Container auf, in dem Silvesterfeuerwerk gelagert war, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Täter stahlen daraus Dienstagnacht Pyrotechnik im Wert von mindestens 15.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk der Kategorie F2 startet an diesem Donnerstag.

In Velten im Kreis Oberhavel wurde schon vor dem Jahreswechsel gezündelt – mit Folgen für einen 24-Jährigen. Der junge Mann sei am Dienstagabend nach Angaben einer Zeugin am Bahnhof aus einer Gruppe heraus mit einem Feuerwerkskörper beschossen worden, teilte die Polizei mit. Mit Verletzungen kam der 24-Jährige in ein Krankenhaus.