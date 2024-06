Cottbus (dpa/bb) – Am Cottbuser Hauptbahnhof hat ein Jugendlicher offen mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Waffe hantiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ihm diese daraufhin von der Bundespolizei abgenommen. Ein Reisender sah den 14-Jährigen am Sonntagnachmittag und informierte die Bundespolizei im Bahnhof. Der Jugendliche wollte gerade in einen Regionalzug einsteigen, da hielten ihn die Beamten an und nahmen ihm die täuschend echt aussehende Nachbildung einer Waffe ab. Zur Klärung des Sachverhaltes nahm die Polizei den Jugendlichen und seine Mutter mit zur Bundespolizei am Bahnhof in Cottbus. Dort habe der 14-Jährige erklärt, dass er die Pistole geschenkt bekommen habe und davon ausgegangen sei, dass diese deutlich als Spielzeug erkennbar sei, hieß es. Die Polizei ermittelt nun gegen den Jugendlichen wegen einer Ordnungswidrigkeit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten Mutter und Sohn die Dienststelle wieder verlassen.