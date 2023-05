Potsdam (dpa/bb) – Die Zahl politisch motivierter Anschläge auf Abgeordneten- und Parteibüros in Brandenburg ist in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Von Januar bis Ende März gab es 14 solcher Straftaten, wie aus einer Antwort des Innenministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Andrea Johlige hervorgeht. Im vergangenen Jahr wurden im selben Zeitraum vier solcher Attacken gezählt. Angegriffen wurden vor allem Büros der Grünen und der SPD.

Erfasst wurden im ersten Quartal dieses Jahres auch 55 Straftaten gegen Mandatsträger wie Parteimitglieder, Bundestagsabgeordnete oder Richter. Davon wurden 42 aufgeklärt, hieß es aus dem Innenressort. 13 Straftaten wurden dem rechten Spektrum zugeordnet, 3 dem linken. 2022 wurden insgesamt 31 politisch motivierte Angriffe auf Abgeordneten- und Parteibüros und 149 Straftaten gegen Mandatsträger registriert.