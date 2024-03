Berlin (dpa) – Ein einfahrender Zug hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei am U-Bahnhof Wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg einen 13 Jahre alten Jungen überrollt. Das Kind kam am Samstagnachmittag mit schweren Verletzungen an den Beinen und am Kopfbereich ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Der Junge schwebt laut einer Polizeisprecherin nicht in Lebensgefahr. Der 13-Jährige war nach ersten Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung auf die Gleise gestürzt, wie es hieß. Den genauen Hergang ermittelt die Polizei nun.