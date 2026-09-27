Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Mitte soll ein 13-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Nach Angaben der Polizei kam es am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zunächst zu einem Streit. Daran waren das spätere Opfer, zwei Begleiter und eine mehrköpfige Gruppe beteiligt.

Eine Person aus der Gruppe soll daraufhin mehrfach mit einem Messer auf den 18-Jährigen eingestochen haben. Der junge Mann erlitt Stichverletzungen am Oberkörper sowie am Arm. Zeugen kümmerten sich um den Verletzten bis die Rettungssanitäter und die Polizei eintrafen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.





Im Zuge der weiteren Ermittlungen identifizierte die Polizei einen 13-Jährigen als Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der Junge noch nicht strafmündig sei, könne er strafrechtlich jedoch nicht belangt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei informierte die Eltern des Jungen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.