Bestensee/Berlin (dpa/bb) – Essbare Zuckertüte, Ranzen, Lineal und Bleistifte: All das legt die selbsternannte Tortenfee Iris Meißner um eine Torte und dann geht’s es los. Liebevoll und mit geschickten Händen verziert sie den süßen Traum aus Crème mit Mangofüllung. Zum Schluss streut sie noch bunte Zuckerstreusel darüber. Natürlich in Buchstabenform. Die Einschulungstorte mit den Fondant-Figuren soll eine ABC-Schützin glücklich machen.

Wenn am Samstag in Brandenburg und am Samstag darauf in Berlin die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler ihren Schulstart feiern, steht nicht selten auch eine Torte auf dem Partytisch. «Die Schuleinführung ist für viele ein Event», sagt Iris Meißner aus Bestensee im Kreis Dahme-Spreewald. Seit drei Jahren verziert sie Torten – und die Nachfrage zum Einschulungstag boomt. Inzwischen bekomme sie auch Aufträge aus dem mehr als 20 Kilometer entfernten Berlin. «Es gibt doch nichts Schöneres, wenn Eltern ihre Kinder strahlen sehen», erklärt sie sich den Trend. «Und das ist auch mein Ansporn.»





«Die Schuleinführung ist inzwischen ziemlich durchgestylt»

Die perfekte Einschulungstorte muss farbenfroh und individuell sein. Da sind sich die Konditorinnen und Konditoren einig. René Klinkmüller, der eine Konditorei in Luckau im Spreewald hat, berichtet vom Erfolg seiner Schultafel aus Modellier-Schokolade. «Da schreiben wir den Namen des Kindes darauf – das ist den meisten sehr wichtig.» Als Schuldekor hat er essbare Accessoires wie Stifte, Schultüten und Lineale im Angebot. «Hauptsache bunt und fröhlich.» Wer möchte, bekommt weitere Figuren aus Marzipan dazu, je nach Hobby oder Interesse des Kindes: Fußbälle, Dinosaurier oder eine Eiskönigin zum Beispiel.

«Die Schuleinführung ist inzwischen ziemlich durchgestylt», meint Konditorin Daniela Müller von «Ziemlich Fein» in Berlin-Spandau. Sie backe doppelstöckige Torten mit Einhörnern oder in Form einer Zuckertüte. Beliebt seien die typischen Farben blau und rosa.

Und sie hat eine Entwicklung ausgemacht: «Immer mehr Eltern möchten die Gestaltung des Ranzens ihrer Kinder auf die Einschulungstorte übertragen.» Sind auf Federtasche und Schulmappe etwa Weltraum-Motive zu sehen, soll auch die Torte Raketen und Astronauten zum Thema haben.

Wer zu spät bestellt, landet auf der Warteliste

Sabine Gobi von Tortenliebe in Brandenburg an der Havel hat sogar mal eine Burg gebacken. «Die war zweistöckig und war ein bisschen wie eine Ritterburg aufgebaut mit Zinnentürmchen und einem Drachen oben drauf.» Von außen war sie grau und wirkte wie aus Stein – sie und ihre Kollegen prägten dafür extra ein Muster drauf.

Die Beliebtheit von Torten zur Schuleinführung liege wahrscheinlich daran, dass der Tag das erste bewusst erlebte große Ereignis im Leben der Kinder sei, meint die Konditorin. «Die Kinder sind die Hauptpersonen. Und die Eltern wollen eine richtig große Party feiern.» Eine Gästezahl von 30 oder 40 Personen sei keine Seltenheit. Zuletzt habe sie Tortenbestellungen absagen müssen, die Auftragsbücher waren voll.

Einschulungstorten rangieren auf Platz 3 der Auftragstorten

«Torten zur Einschulung sind schon ein großer Markt», meint die Geschäftsführerin der Konditoren-Innung Berlin, Cosima Winkelmann-Fietz. Auf Nummer 1 der am häufigsten bestellten Auftragstorten liegen natürlich Hochzeitstorten. Torten zu Geburtstagen folgten auf dem zweiten Platz. Aber dahinter reiht sich schon die Konditorenkunst zu einmaligen Lebensereignissen ein – dazu zählen Einschulungen, aber auch Konfirmationen und Jugendweihen.

Meilensteine steigerten traditionell die Nachfrage in den Konditoreien, meint die Innungschefin. Hinzu komme: «Kinder mögen gern Torten. Und es ist ja auch eine Entlastung für die Organisation der Feier.»

Torten mit Einhörnern und Drachen: Internet bietet viele Inspirationen

Inspirieren lassen sich die Eltern der neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler oft im Internet. «Instagram ist ein großes Ding bei uns», berichtet Jonas Lange, der bei Le Bretagne in Berlin-Schöneberg arbeitet. Jedes Jahr kommen Menschen, die besondere Einschulungstorten im Netz gesehen haben – und diese am liebsten genau so nachgebacken hätten für ihre eigene Feier. «Die Leute kommen mit großer Vorstellung – sehen aber nicht die vielen Arbeitsstunden, die dahinterstecken.» Und die haben auch ihren Preis.

Unter 100 Euro sei eine kleine individuelle Torte kaum machbar, sagt der Konditor. Nach oben gebe es preislich keine Grenze, insbesondere für doppelstöckige oder höhere Torten. «Menschen, die das Handwerk schätzen und die finanzielle Möglichkeit haben, hinterfragen das gar nicht.» Insgesamt merke er aber, dass das Geld bei vielen nicht so locker sitze. Auch Konditorin Müller sagt: «Eine Einschulungstorte hat etwas mit Gönnen können zu tun.»

Bunt, bunter, am buntesten – Strahlen freut die Tortenmacher

Ähnlich hat das Matthias Knoll vom Landeselternrat beobachtet. «Nicht alle können eine Feier machen, wie sie sie sich wünschen.» Auch wenn es aus seiner Sicht nicht um einen Wettbewerb der Partys gehe, schneide die Inflation doch einigen ins Budget. «Für viele ist die Schuleinführung einfach ein schöner Anlass, eine Familienfeier zu gestalten.» Wer einen Garten habe, treffe sich dort, andere im Park.

Tortenfee Meißner freut sich jedes Jahr, wenn die Eltern – manchmal gemeinsam mit den Einschulungskindern – die bunten Meisterwerke abholen. «Wenn sie die Torten sehen, kommt oft ein Strahlen übers Gesicht. „So habe ich mir das gar nicht vorgestellt, das ist viel schöner geworden.“» Das sei der Grund, warum ihr der Job so viel Spaß mache.