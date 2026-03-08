Potsdam (dpa/bb) – Künstler und Künstlerinnen in Brandenburg können sich wieder um zehn Stipendien von jeweils 10.000 Euro bewerben. Dabei gibt es laut Kulturministerin Manja Schüle viele Möglichkeiten: Gefördert werden Bücher oder Ausstellungen, das Proben von Stücken oder die Entwicklung digitaler Formate, die Anschaffung von Technik und der Kauf von Instrumenten, Vernetzung oder Coaching. Die Stipendien sind extra nicht an konkrete Vorhaben gekoppelt, sondern sollen die künstlerische Entwicklung allgemein fördern. Die Stipendien gibt es seit 2019. Bewerbungen sind erstmals digital möglich. Bewerbungen können sich Künstler und Künstlerinnen aus Literatur, bildender Kunst, Musik sowie darstellender Kunst. Voraussetzung ist ein erster Wohnsitz in Brandenburg.