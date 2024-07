Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auch sein drittes Testspiel gewonnen, wenn auch mit Mühe. Die Berliner setzten sich gegen Regionalligist SV Babelsberg 03 mit 1:0 (1:0) durch. Florian Niederlechner (11. Minute) erzielte dabei das einzige Tor des Abends im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion.

Am Samstag steht das nächste Testspiel beim FSV Zwickau an. Den Feinschliff für die kommende Saison will sich Hertha vom 18. bis zum 27. Juli im Trainingslager am Walchsee in Tirol holen.

Am 3. August startet der Hauptstadtclub dann mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn in die neue Zweitliga-Spielzeit. Schon am zweiten Spieltag steigt das Duell beim Hamburger SV. Nach einem erklärten Übergangsjahr peilt Hertha mit Neu-Coach Cristian Fiél den Aufstieg in die Bundesliga an.