Magdeburg (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat kurz vor Beginn seines Sommertrainingslagers in Bad Wörrishofen ab Mittwoch ein weiteres Testspiel gewonnen. Das Team von Trainer Christian Titz bezwang am Dienstag den Regionalligisten BFC Dynamo mit 3:0 (2:0). Philipp Hercher hatte die Gastgeber nach 16 Minuten im Anschluss an eine schöne Kombination in Führung gebracht. Connor Krempicki erhöhte in der 35. Minute für einen haushoch überlegenen Gastgeber. Baris Atik (7.) hatte bereits in der Anfangsphase einen Foulelfmeter neben das Berliner Tor gesetzt.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Titz die komplette Mannschaft. Bis zum 3:0 dauerte es zehn Minuten. Jason Ceka traf vor 1059 Zuschauern. Erst danach hatten die Berliner etwas mehr Offensiv-Aktionen, die aber nie sauber ausgespielt wurden. Allerdings machte auch Magdeburg nicht mehr derartig Druck wie in der ersten Halbzeit. Der Sieg geriet dennoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.