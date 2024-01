Hildesheim (dpa) – Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga am 15. Spieltag ihre erste Saisonniederlage kassiert. Im Spitzenspiel bei den Grizzlys Giesen unterlag der deutsche Meister am Mittwoch unerwartet deutlich mit 0:3 (27:29, 23:25, 23:25). Vor 2523 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Hildesheim erreichte bei den Berlinern allenfalls Mannschaftskapitän Ruben Schott Normalform. Schon gut ein Jahr zuvor hatten die Volleys an gleicher Stelle gegen Giesen mit 0:3 verloren.

Die Gäste starteten ohne Nehemiah Mote im Mittelblock und Marek Sotola auf der Diagonalposition. Für sie kamen positionsgetreu Tobias Krick sowie Daniel Malescha zum Einsatz. Beim Aufschlag von Johannes Tille holte sich die Mannschaft ihren ersten Vier-Punkte-Vorsprung (13:9). Doch Giesen blieb davon unbeeindruckt, kämpfte sich zurück und am Ende nutzte Fedor Ivanov den fünften Satzball der Gastgeber zur 1:0-Satzführung.

Die BR Volleys fanden auch danach nicht ins Spiel. Ihr risikoreiches Aufschlagspiel war zu fehlerhaft, zu oft stand die Blockabwehr gegen die wuchtigen Angriffsaktionen des Gegners auf verlorenem Posten. Selbst eine 5:0-Führung zu Beginn des dritten Durchgangs beim Aufschlag des eingewechselten Mote half den Berlinern nicht auf die Sprünge. Bei 7:7 hatte Giesen bereits wieder den Gleichstand hergestellt und hielt das Geschehen fortan offen. In der Crunchtime schöpften die Volleys bei 21:18 noch einmal Hoffnung, das Geschehen zu wenden, doch auch dieser Vorsprung wurde noch verspielt.