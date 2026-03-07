Cottbus (dpa) – Energie Cottbus hat mit einem torlosen Remis im Ost-Duell mit Hansa Rostock einen Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg weiter auf Distanz gehalten. Vor 18.359 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Energies Lukas Michelbrink sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Winter-Neuzugang Tolga Cigerci feierte sein Startelf-Debüt bei Energie Cottbus. Allerdings war die Partie für den Routinier schon nach 26 Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung beendet. Auf der anderen Seite wurde der Ex-Cottbuser Maximilian Krauß bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.





Pfiffe für ehemaligen Energie-Profi Krauß

Der ehemalige Energie-Profi war mit seiner Schnelligkeit in der Startphase gleich ein wichtiger Faktor. In der 9. Minute initiierte der Stürmer die erste Torchance der Gäste. Aber auch Cottbus hatte in dieser Phase die ein oder andere Möglichkeit. Nach einem Abwehrfehler der Gastgeber lief Krauß in der 34. Minute allein auf Torhüter Marius Funk zu und konnte erst in letzter Sekunde gestoppt werden.

Energie hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr vom Spiel, aber Krauß für Rostock die beste Torchance. Die Gäste bekamen dann zu Beginn der 2. Halbzeit mehr Spielkontrolle und hatten durch Christian Kinsombi eine weitere Chance zur Führung.

Das Ostduell war als Hochrisikospiel eingestuft. Die Polizei sicherte die Partie mit einem Großaufgebot ab. Rund um das Stadion gab es bereits ab Samstagmorgen weiträumige Sperrungen.