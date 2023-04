Hoppegarten (dpa) – Die neue Saison der 155 Jahre alten Galopprennbahn Hoppegarten wird am Ostersonntag mit zwei internationalen Toprennen eröffnet. Die Startboxen öffnen sich zum ersten von neun Renntagen (Einlass ab 10.00 Uhr). Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh ist mit der Resonanz sehr zufrieden: «Von unseren zehn mit 108 Pferden bestens besetzten Rennen heben sich zwei internationale, mit jeweils 25.000 Euro dotierte Zuchtrennen ab. Da werden die Weichen für künftige größere Aufgaben gestellt.»

Im Preis von Dahlwitz (2000 Meter) als renommierte Prüfung für vierjährige und ältere Pferde tritt mit dem fünfjährigen Hengst Best of Lips das beste Pferd der gesamten Veranstaltung an. Im Sattel sitzt Martin Seidl. Vorbereitet wird Best of Lips von Andreas Suborics in Köln.

Nur Stuten sind im zweiten Hauptereignis startberechtigt. Dabei handelt es sich um den Preis des Gestütes Lünzen & Friends (25 000 Euro, 1600 m). Die vierjährige Nano Nagle (Pierre Bazire) im Besitz des Dubai-Herrschers Sheikh Mohammed reist als Favoritin aus Frankreich an. Erstmals auf diesem Niveau sieht man die fünfjährige, von Roland Dzubasz in Hoppegarten trainierte Stute Möwe, deren Mitbesitzer Schauspieler Florian Martens ist. Sie wird von dem aus Polen nach Brandenburg gewechselten jungen Jockey Dastan Sabatbekov geritten. In unserem Nachbarland war der aus Kirgistan stammende Rennreiter im vergangenen Jahr mit 63 Siegen Champion.