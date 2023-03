Neuruppin (dpa/bb) – Zwei Männer sind in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Nach Polizeiangaben waren der 27-Jährige und sein 42 Jahre alter Begleiter am Samstagabend im Bereich der Siechenstraßen unterwegs, als sie durch zwei bisher unbekannte Täter attackiert wurden. Dabei sei es zu mehreren Schlägen und Tritten gekommen, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Die Angreifer flüchteten, nachdem Passanten einschritten. Beide Männer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur Identifizierung der Angreifer dauerten an, hieß es. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise.