Potsdam (dpa/bb) – Nach dem historisch schlechten Abschneiden der SPD bei der Wiederholungswahl in Berlin hat sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zurückhaltend geäußert. «Ich hoffe, dass in Berlin möglichst schnell eine stabile Regierung gebildet wird», sagte Woidke am Montag auf Anfrage. «Das ist auch für die Fortsetzung der engen und guten Zusammenarbeit unserer beiden Länder wichtig.»

Die CDU ist mit 28,2 Prozent (2021: 18,0) eindeutiger Sieger der Abgeordnetenhauswahl. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner will daher eine neue Regierung unter seiner Führung bilden und hat dazu Gespräche mit SPD und Grünen angekündigt. Aber sowohl die SPD als auch die Grünen hatten eine Präferenz für eine Fortsetzung der bisherigen rot-grün-roten Regierung geäußert. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent, die SPD hat mit 105 Stimmen einen hauchdünnen Vorsprung. Die Linke rutschte auf 12,2 Prozent (14,1).