Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Halle zur Jury-Entscheidung für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation beglückwünscht. Zugleich hob er die Brandenburger Bewerbung von Frankfurt (Oder) hervor. «Herzlichen Glückwunsch an Halle und unseren Nachbarn Sachsen-Anhalt zum Erfolg», sagte Woidke am Mittwoch laut Mitteilung zum Votum der Jury.

Frankfurt (Oder) habe sich mit einer «großartigen Kampagne», um das Zentrum beworben. Bereits der Bewerbungsprozess habe viel Energie und einen starken Zusammenhalt erzeugt. «Das ist schon ein Wert an sich. Und er wird nachwirken für die Entwicklung Frankfurts», zeigte sich Woidke überzeugt. Die Chancen dafür stünden gut, denn auch in Frankfurt nehme die wirtschaftliche Entwicklung deutlich Fahrt auf.

Halle an der Saale soll nach einer Jury-Entscheidung der Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werden. Nach Angaben aus Frankfurt liegt die Oderstadt auf dem zweiten Platz und hatte sich zuletzt ein Rennen mit Halle geliefert. Die Stadt an der Saale setzte sich außerdem gegen Eisenach und Jena in Thüringen sowie gegen das Duo Leipzig und Plauen in Sachsen durch.