Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem früheren Studenten der Babelsberger Filmuniversität Konrad Wolf, Christian M. Goldbeck, zum Szenenbild-Oscar für den Film «Im Westen nichts Neues» gratuliert. «Sie haben diese Auszeichnung verdient und ich habe großen Respekt vor der harten Arbeit, die es sicherlich gebraucht hat, um die Bilder dieses großen Antikriegsfilms möglich zu machen», schrieb Woidke ihm laut Staatskanzlei nach Angaben vom Montag. «Sie gehen unter die Haut.»

Die Staatskanzlei gratulierte auch bei Twitter. «Wieder ein Oscar für die Filmstadt Babelsberg. Christian M. Goldbeck, einst Student & und nun Gastdozent an der Filmuni, wurde mit seiner Kollegin Ernestine Hipper fürs beste Szenenbild in „Im Westen Nichts Neues“ geehrt», twitterte die Regierungszentrale am Montag. «Kunst, die aus aktuellem Anlass besonders bewegt.»

Goldbeck und Hipper erhielten die begehrte Trophäe in der Sparte Produktionsdesign in dem Film «Im Westen nichts Neues» . Für Edward Bergers Verfilmung von Erich Maria Remarques weltberühmtem Antikriegsroman musste das Szenenbild-Duo Schützengräben und Schlachtfelder gestalten. «Wir haben viel Zeit im Schmutz und Schlamm verbracht», sagt Hipper nach der Preisverleihung.