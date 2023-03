Potsdam (dpa/bb) – Der geplante Verkauf eines Agrarbetriebs im Elbe-Elster-Kreis an ein Immobilienunternehmen in Leipzig hat in Brandenburg eine kontroverse Debatte ausgelöst. Agrarminister Axel Vogel (Grüne) schaltete sich ein, weil es Befürchtungen gibt, dass der Käufer, die Quarterback Immobilien AG, keinen langfristigen Erhalt der Landwirtschaft plane. Zuvor hatte die «taz» (Mittwoch) berichtet, Brandenburg wolle den Verkauf an das Unternehmen verhindern. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte, dass Minister Vogel den Fall prüfe.

Das Vorstandsmitglied der Quarterback Immobilien AG, Henrik Thomson, sagte der dpa am Donnerstag: «Wir tauschen keine Landwirte aus gegen Immobilienmanager.» Quarterback wolle Photovoltaik-Anlagen errichten und zugleich den 2500 Hektar großen Betrieb weiterentwickeln. «Der Landwirtschaftsbetrieb soll langfristig fortgeführt werden», sagte Thomson. Kommende Woche solle der Verkauf unter Dach und Fach gebracht werden. Der Betrieb betreibt nach eigenen Angaben Milch- und Ackerwirtschaft und hat etwa 1000 Rinder. Thomson sagte, «es ist nicht ausgeschlossen, den Milchviehbetrieb kleiner zu machen.»