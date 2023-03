Kevin Schade schwankte nach seinem Länderspiel-Debüt zwischen Stolz und Selbstkritik. «Unbeschreiblich», sei das Gefühl, für die Fußball-Nationalmannschaft zu spielen, berichtete der gebürtige Potsdamer von seinem Joker-Debüt beim 2:0 gegen Peru am Samstag in Mainz.

Für Chelsea-Profi Kai Havertz schickte Bundestrainer Hansi Flick den 21-Jährigen in der 75. Minute als seinen elften Neuling auf den Rasen. Und Schade zeigte seine Qualitäten, ging mutig zur Sache. Dass dabei noch nicht alles gelang, gestand er ein. «Ich habe mit Ball ein paar Probleme gehabt, insgesamt war es okay», sagte Schade, der beim SV Babelsberg 03 als Kind das Fußballspielen lernte.

Aufregend sei die erste Woche bei der A-Elf nach der Beförderung aus der U21 gewesen. «Voll, die ganzen Leute, die man nur aus dem Fernsehen kennt und aus der Bundesliga, das ist ein super Erlebnis», sagte der junge Profi, der im Winter vom SC Freiburg zum FC Brentford in die englische Premier League gewechselt war.

Ob es gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) den zweiten Einsatz gibt, blieb offen. Lernen will Schade in jedem Fall weiter. «Man muss das alles aufsaugen, um dann die weiteren Schritte zu gehen», sagte er.