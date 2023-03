Leipzig/Potsdam (dpa/bb) – Nach der Bestätigung des Bundesverwaltungsgerichts für die Treuhandverwaltung der beiden deutschen Rosneft-Tochterfirmen plädiert die Brandenburger Linke auf Verstaatlichung. «Wir fordern, dass Bund und Land Brandenburg jetzt Anteile an der PCK-Raffinerie in Schwedt übernehmen», sagte Landtagsfraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. «Die Abhängigkeit einer ganzen Region von russischen Eigentümern bloß durch die Abhängigkeit von anderen Eigentümern abzulösen, kann nicht das Ende dieses Vorgangs sein.»

Zuvor hatte das Leipziger Bundesgericht entschieden, dass der Bund im September die Treuhandverwaltung verhängen durfte. Damit übernahm der Bund faktisch die Kontrolle über die Tochterfirmen des russischen Ölkonzerns, nämlich die Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing. Eine Verstaatlichung ginge aber einen Schritt weiter. Die Unternehmen sind Mehrheitseigner der wichtigen PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt.