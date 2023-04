Potsdam (dpa/bb) – Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) reist an diesem Freitag in die Ukraine. Es geht bei der bis zum 24. April geplanten Auslandsvisite vor allem um eine neue Städtepartnerschaft mit der Stadt Iwano-Frankiwsk im Westen des Kriegslandes. Am Samstag solle der Vertrag zwischen beiden Städten unterzeichnet werden, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung in Potsdam mit. Unter anderem wird auch der Vorsitzende der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer (SPD), bei der Reise dabei sein sowie eine Delegation der Universität Potsdam.

Mit Blick auf die Sicherheitslage in der Ukraine sagte die Stadt-Sprecherin, die Reise sei beim Auswärtigen Amt angekündigt. Auch die Region Iwano-Frankiwsk ist von den russischen Angriffen betroffen.

Zwischen Potsdam und der rund 230.000 Einwohner großen Stadt Iwano-Frankiwsk bestehen durch Hilfsaktionen bereits Kontakte vor allem im universitären und medizinischen Bereich, wie die Stadt mitgeteilt hatte. Iwano-Frankiwsk ist zudem Partnerstadt der polnischen Stadt Opole, die mit Potsdam bereits verbunden ist.