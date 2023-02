Potsdam (dpa/bb) – Drei US-Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sollen am Donnerstag im Forst Potsdam-Süd gesprengt werden. Dafür werde von mehr als 200 Einsatzkräften der Stadt ab 8.00 Uhr morgens eine Sperrzone im Umkreis von rund einem Kilometer um den Fundort der 5-Zentner-Blindgänger gezogen, kündigte die Stadtverwaltung an. Demnach befinden sich in dem Gebiet zwei Wohnhäuser, deren Bewohner ihr Zuhause für den Tag räumen müssen. Die Bomben wurden bei einer systematischen Suche von Spezialkräften entdeckt.

Auch ein Tierheim liegt im Sperrkreis – die Mitarbeiter müssen den Hof während der Arbeit des Kampfmittelbeseitigungsdienstes verlassen. Die Tiere könnten nicht in Sicherheit gebracht werden, sagte eine Mitarbeiterin des Tierheims auf Anfrage. Die tierischen Bewohner des Heims würden von einer Nacht- und einer Frühschicht versorgt und müssten dann bis nach der Entschärfung alleine gelassen werden.

Während der Sprengarbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: Die Bundesstraße B2/Michendorfer Chaussee soll nach Angaben der Stadt zwischen den Abzweigungen Wilhelmshorst und Brauhausberg gesperrt werden, der Verkehr wird in Teilen umgeleitet. Die Bahnlinie RB22 soll ab etwa 9.00 Uhr morgens unterbrochen werden, mehrere Buslinien verkehren über Umleitungen.