Schwedt (dpa/bb) – In der Uckermark lenkt der Osterhase einen Linienbus: Fahrer Ralf Lyko setzt sich an den Feiertagen im braunen Fellkostüm ans Steuer. Die Fahrgäste können in Templin, Prenzlau und Schwedt viel gute Laune erleben und vielleicht auch ein Lied aus seinem Jagdhorn hören, das er im Bus immer dabei hat, wie Lyko am Dienstag erzählte. Nörgler gebe es ja schon genug.

Der 52-Jährige, der für die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft fährt, nennt sich selbst den «verrückten Busfahrer». Im Dezember ist er beispielsweise als Weihnachtsmann mit dem Uckermark-Shuttle unterwegs. Aber bei allem Spaß als fahrender Osterhase, der Schokoladen-Eier verteilt, hat Lyko die Uhr immer im Blick: «Es bleibt normaler Linienverkehr. Ich halte trotzdem den Fahrplan ein.»