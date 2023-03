Bestensee (dpa) – Erstmals in dieser Saison sind den Netzhoppers KW-Bestensee in der Volleyball-Bundesliga zwei Siege hintereinander gelungen: Zunächst 3:1 gegen den TSV Haching München, dann 3:2 bei den Volleys Herrsching. Um daraus nun eine echte Siegesserie zu machen, müssten die Brandenburger allerdings am Samstag (17.30 Uhr) in ihrem Auswärtsspiel bei den Grizzlys Giesen nachlegen.

Die Stimmung bei den Netzhoppers nach den jüngsten Erfolgserlebnissen ist gut. «Wir treten als Einheit auf und versuchen immer, das Beste aus unserer Situation zu machen», sagt Außenangreifer Theo Timmeremann. Beim Sieg in Hersching standen Trainer Tomasz Wasilkowski gerade mal neun gesunde Spieler zur Verfügung.

Die Verletztenliste hat sich aber gelichtet. Dirk Westphal und Mario Schmidgall meldeten sich in dieser Woche nach Fingerverletzungen einsatzfähig, aber noch mit Trainingsrückstand zurück. Mittelblocker Max Chamberlain hat nach einer Knieoperation mit dem Aufbautraining begonnen. Nur der Australier Malachi Murch (Schulterbeschwerden) ist weiter außen vor.

Spiele gegen Giesen waren bisher allerdings kein Vergnügen für die Netzhoppers. Viermal standen sich beide Teams in dieser Saison schon gegenüber. Viermal gingen die Brandenburger als Verlierer vom Feld. Daheim beim 2:3 zum Saisonauftakt reichte es gegen die Niedersachsen aber immerhin zu einem Punktgewinn.

Unter den fünf Mannschaften der Gruppe B in der Bundesliga-Zwischenrunde liegen die Netzhoppers nur noch drei Punkte hinter den zweitplatzierten Herrschingern. Giesen wiederum ist als Tabellenführer mit einem Spiel mehr und neun Punkten Vorsprung den Brandenburgern schon weit enteilt.