Potsdam (dpa/bb) – Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit mehr als 19.000 Toten und rund 70.000 Verletzten hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) Trauerbeflaggung angeordnet. Am Freitag sollen die Flaggen an allen Dienststellen des Landes sowie an Anstalten des öffentlichen Rechts auf halbmast gesetzt werden, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Stübgen folgt damit einer Anordnung des Bundesinnenministeriums, das ebenfalls für Freitag Trauerbeflaggung der obersten Bundesbehörden in Berlin und Bonn angeordnet hat.