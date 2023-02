Sallgast (dpa/bb) – Ein Motorradfahrer ist auf einem Tagebau im Landkreis Elbe-Elster gegen einen zwischen Bäumen aufgespannten Draht gefahren und hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Die Mordkommission der Polizei ermittelt nach Angaben einer Sprecherin wegen versuchten Totschlags. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brachten Rettungskräfte den 40-Jährigen bereits am Dienstag zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wer den Draht auf der Strecke zwischen Poley und Sallgast aufgespannt hat, ist demnach noch unklar. Auch zum gesundheitlichen Zustand des Verletzten lagen keine näheren Angaben vor. Die Polizei wies am Donnerstag darauf hin, dass sich stillgelegte Tagebaugelände nicht als Motorradstrecken eignen und dafür gesperrt sind: Zu groß ist demnach die Gefahr, dass zum Beispiel Böschungen abrutschen könnten.