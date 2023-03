Bernau bei Berlin (dpa/bb) – Ein 40-jähriger Mann ist in Bernau bei Berlin in seiner Wohnung überfallen und mit einem Messer verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 22 und 35 Jahren sollen am späten Dienstagabend an der Haustür des 40-Jährigen in der Lohmühlenstraße geklingelt haben und diesen in seine Wohnung gedrängt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Danach soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der 40-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Er kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Den beiden mutmaßlichen Tätern gelang zunächst die Flucht. Eine gute Personenbeschreibung führte jedoch wenig später zur Festnahme des polizeibekannten Duos.