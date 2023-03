Dresden (dpa) – Ulf Kirsten wird bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden als Berater eng in alle wichtigen Personalentscheidungen eingebunden. «Beurteilung Kader, Beurteilung Struktur, Zusammenarbeit Jugend mit erster Mannschaft, Übergangsbereich, Neuverpflichtungen – also alle Themen, die den Sport betreffen», fasste der Geschäftsführer Sport, Ralf Becker am Freitag bei der Vorstellung Kirstens das Themenspektrum zusammen.

Über sein großes Netzwerk will Kirsten seinem Heimatverein helfen, wieder große sportliche Erfolge zu feiern. Dazu gehört auch, dass er mögliche neue Spieler auf Wunsch des Trainers selbst anspricht oder die Türen zu deren Vereinen öffnet. «Ich bin Teamplayer, das war ich immer schon. Ich denke, dass ich hier ein Team vorfinde, was gut ist und mit dem man erfolgreich arbeiten kann», sagte Kirsten.

Kirsten wird bei allen Spielen der Sachsen dabei sein, diese gemeinsam mit Trainer Markus Anfang und Becker analysieren und bewerten. «Er wird ein ganz wichtiger Faktor im Team», sagte Becker.