Gransee (dpa/bb) – Ein acht Jahre altes Kind ist bei einem Unfall mit einem Streifenwagen in Gransee (Landkreis Oberhavel) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überquerte der Junge am Freitagmorgen bei grüner Ampel die Berliner Straße und wurde dabei von einem heranfahrenden Streifenwagen erfasst. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Vor dem Unfall soll ein Lastwagen den Angaben zufolge über die rote Ampel gefahren sind, an der das Kind wartete. Daraufhin wollten die Polizisten die Verfolgung des Lasters aufnehmen, als es zum Unfall kam. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.