Wittstock/Dosse (dpa/bb) – Im Belower Wald (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist an den Todesmarsch der Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen kurz vor der Befreiung des Lagers erinnert worden. «Wir dürfen nicht müde werden, die Geschichten der immer weniger werdenden Überlebenden lebendig zu halten», sagte Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow am Freitag. An die beispiellosen Verbrechen der Nationalsozialisten erinnerten bis heute etwa Kiefern, an denen großflächig die Rinde entfernt wurde, um sie zu essen.

Im April 1945 trieb die SS mehr als 30.000 Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen zu Fuß Richtung Nordwesten. Hunderte starben unterwegs oder wurden von der SS erschossen.

Vom 23. bis zum 29. April 1945 wurden mehr als 16.000 Häftlinge im Belower Wald zusammengezogen. In selbst errichteten Unterständen und Erdlöchern – bewacht von einer SS-Postenkette – suchten sie Schutz vor der Witterung und versuchten, ihren Hunger mit Kräutern, Wurzeln und Rinde zu stillen. Viele konnten sich bis zur Befreiung Anfang Mai durch die Sowjet-Armee retten. 1965 wurde im Belower Wald ein Gedenkstein aufgestellt. Der Ort ist eine Außenstelle der Gedenkstätte Sachsenhausen.