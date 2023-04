Potsdam (dpa) – Die Volleyballerinnen des SC Potsdam stehen im Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. Im dritten und entscheidenden Play-off-Viertelfinalspiel setzten sich die Brandenburgerinnen gegen den Bundesliga-Sechsten VfB Suhl mit 3:2 (17:25, 25:11, 23:25, 25:14, 15:12) durch und beendeten damit die Serie im Modus Best-of-three mit 2:1 Siegen.

Kapitänin Laura Emonts entschied den Fünf-Satz-Krimi vor 1246 Zuschauern in der MBS-Arena mit dem ersten Matchball. Zu ihrem ersten von maximal drei Spielen im Halbfinale treten die Potsdamerinnen bereits am Samstag beim Schweriner SC an. Es ist die Neuauflage des deutschen Pokalfinales vom Februar, das die Schwerinerinnen 3:0 gewonnen haben.

Gegen Suhl tat sich der SC Potsdam über weite Strecken ausgesprochen schwer. Den Offensivkräften fiel anfangs gegen die starke Feld- und Blockabwehr der Gäste wenig ein. Über die Stationen 8:4 und 19:11 entschieden die Thüringerinnen den ersten Satz mit 25:17 klar für sich.

Die Potsdamerinnen schöpften Hoffnung, als im zweiten Durchgang beim Aufschlag von Emonts aus einem 6:7 eine komfortable 15:7-Führung resultierte. Diagonalangreiferin Anett Nemeth lief in dieser Phase zu großer Form auf ebenso wie Maja Savic im Block.

Doch die Potsdamerinnen konnten ihre Leistungen nicht auf konstant hohem Niveau halten. Im hart umkämpften dritten Satz lagen die Brandenburgerinnen zwar in der Crunchtime nach einem erfolgreichen Zweierblock von Nemeth und Savic noch mit 23:22 vorn. Doch die letzten Punkte zum Satzgewinn holte sich der Kontrahent.

Danach schienen beim Team aus Suhl im dritten Viertelfinalspiel binnen elf Tagen die Kräfte zu schwinden. Potsdam rettete sich in den Tiebreak. Dort mussten sie noch einmal bangen, als der Gegner einen 10:13-Rückstand auf 12:13 verkürzte. Aber in dieser Phase bewies die Mannschaft von Cheftrainer Guillermo Naranjo Hernandez starke Nerven.