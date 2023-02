Eisenhüttenstadt (dpa/bb) – Im Zusammenhang mit Steinwürfen auf eine Diskothek in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Sie stellte zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren, die am Sonntagmorgen Steine gegen die Scheiben der Diskothek geworfen haben sollen. Bei Befragungen gaben sie an, am Eingang der Diskothek abgewiesen worden zu sein, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte.

Während des Einsatzes wurde auch ein 25-jähriger Mann in Gewahrsam genommen, der einen mit Bier gefüllten Becher auf einen Streifenwagen geworfen hatte. Bei einer Durchsuchung seiner Tasche wurden Betäubungsmittel sichergestellt. Mit einem Atemalkoholwert von 1,93 Promille verbrachte er die Nacht in einer Ausnüchterungszelle. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.