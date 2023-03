Frankfurt/Oder (dpa/bb) – Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) hat die Fliegerstaffel Blumberg der Bundespolizei das Retten von Menschen aus fließenden Gewässern an der Oder geübt. Wie die Polizei mitteilte, ging es dabei am Dienstag um das Bergen von in Not geratenen Menschen mit und gegen die Strömung. Den Angaben zufolge zielte die Übung, die bis zum Nachmittag dauern sollte, darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Rettern und Hubschrauberbesatzungen zu trainieren. Beteiligt waren auch die Wasserwacht und die Bundeswehr. Die Polizei hatte für die Dauer der Übung eventuelle Lärm-Beeinträchtigungen aufgrund der Hubschrauber angekündigt.

Die Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen Luftrettern des DRK und der Bundespolizei wurde nach den Hochwassern an der Oder im Jahr 1997 und der Elbe 2002 gestartet.