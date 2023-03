Werben-Ruben (dpa/bb) – Ein Brand hat am Sonntagnachmittag ein Einfamilienhaus in dem kleinen Dorf Ruben im Kreis Spree-Neiße zerstört. Der Dachstuhl des älteren Gebäudes habe beim Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung gebrannt, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle in Cottbus. Rund 60 Einsatzkräfte seien ausgerückt. Das Haus in der Gemeinde Werben sei nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, war laut Polizei noch unklar. Es sei niemand verletzt worden. Anwohner hätten eine Frau bereits vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus gebracht, sagte der Sprecher der Regionalleitstelle.