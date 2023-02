Brandenburg/Havel (dpa/bb) – Ein stark alkoholisierter Mann hat in Brandenburg an der Havel seine Freundin geschlagen sowie Beamte gebissen, bespuckt und bedroht. Bei einem Streit habe er seiner Lebensgefährtin am Samstagabend im Ortsteil Plaue zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau habe den Notruf gewählt und sei ambulant in einer Klinik behandelt worden. Als sich der Mann den Polizisten gegenüber weigerte, die gemeinsame Wohnung zu verlassen, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Er sei aggressiv gewesen und habe gefesselt werden müssen.

Im Streifenwagen biss er einem Beamten nach Darstellung der Polizei in die Hand, der Beamte habe aber Handschuhe getragen und sei nicht verletzt worden. Im Gewahrsam habe der Mann versucht sich loszureißen, nach Polizisten getreten und gespuckt sowie gedroht, alle beteiligten Beamten umzubringen. Ein Notarzt kam demnach hinzu, lehnte eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Einrichtung aber ab. Ein Test ergab 2,89 Promille Alkohol im Atem des Mannes. Am Sonntag sei er aus dem Gewahrsam entlassen worden, dürfe aber vorerst nicht in die gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin zurück.