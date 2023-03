Halle (dpa) – In der Familie hinter dem Backunternehmen Kathi wird das eigene Tortenmehl in Maßen genossen. «Das sind ja auch Genußprodukte», sagte Geschäftsführer Marco Thiele am Montag anlässlich einer Jubiläumsfeier für das vor 70 Jahren erstmals in Halle produzierte Tortenmehl. Auch der frühere Kathi-Chef und Vater des jetzigen Geschäftführers, Rainer Thiele, sagte, er dürfe beim Tortenmehl nicht über die Stränge schlagen. Zu viel Zucker tue ihm nicht gut.

Vor über 70 Jahren hatte die Firmengeschichte von Kathi in einer Garage in Halle angefangen. Dort hatte Käthe Thiele, die Großmutter des heutigen Firmenchefs Marco Thiele, in der Zeit des Hungers nach dem Zweiten Weltkrieg mit Rezepten experimentiert, um die Familie satt zu bekommen. Doch bald wurde daraus mehr: 1951 wurde der Name Kathi als Marke rechtlich geschützt, 1953 wurde das als Aushängeschild der Firma geltende Tortenmehl entwickelt. Das Tortenmehl enthält seit Jahren alle Grundzutaten, die es für Kuchenteig braucht: Mehl, Stärke, Zucker, Backpulver und Salz. Fett, Eier und Wasser müssen hinzugegeben werden.

Heute ist Kathi nach eigenen Angaben im Osten Branchenprimus und national die Nummer Zwei im Bereich Backmischungen. Etwa 90 Mitarbeiter arbeiten für das in dritter Generation geführte Familienunternehmen.