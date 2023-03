Potsdam (dpa) – Turbine Potsdam kommt trotz des zweiten Punktgewinns dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga der Frauen immer näher. In einem Nachholspiel des 14. Spieltags trennte sich der mit nunmehr zwei Punkten abgeschlagene Tabellenletzte vom Tabellen-Vorletzten 1. FC Köln, der jetzt zwölf Punkte aufweist, torlos. Im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion verzeichneten die seit nunmehr neun Spielen torlosen Gäste am Dienstag in einem über lange Zeit ausgeglichenen Spiel die besseren Möglichkeiten, die jedoch vergeben wurden.

Bei Köln feierte die ehemalige Turbine-Spielerin Selina Cerci nach langer Verletzungspause ihr Debüt in der Kölner Startelf. Und der Stürmerin rutschte in der vierten Minute eine Flanke vom Spann, die sich über Potsdams Torhüterin Anna Wellmann an den Innenpfosten senkte und von dort von Wellmann von der Linie ins Feld geklatscht wurde.

Auf Potsdamer Seite besaß Adrijana Mori die größte Möglichkeit der ersten Halbzeit. Den Schuss der 22-Jährigen von der Strafraumgrenze konnte Kölns Torfrau Manon Klett zur Ecke lenken. Turbine übernahm mehr und mehr die Kontrolle über die Partie, präsentierte sich aber nach dem Seitenwechsel nicht mehr so agil wie in den ersten 45 Minuten. Dafür kamen die Kölnerinnen immer stärker auf. In der 70. Minute klärte Jennifer Cramer nach einer Kölner Ecke auf der Linie, eine Minute später rettete Wellmann gegen Mandy Islacker, die aus rund sieben Metern die größte Chance des Spiels vergab.