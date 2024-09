In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer stärker in den Fokus rückt, suchen Unternehmen und Privatpersonen nach umweltfreundlichen Lösungen, ohne dabei auf Qualität und Design zu verzichten. René Fischer von Die Papierveredler und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Balance zu schaffen. Mit innovativen Lösungen in der Druckveredelung bieten sie nicht nur herausragende Ästhetik, sondern auch umweltbewusste Alternativen. Von edlen Visitenkarten bis zu luxuriösen Einladungen – hier wird jedes Druckprodukt zum wahren Highlight.

Warum Recyclingkarton und Naturpapier die Zukunft im Druck sind

Stellen Sie sich vor, Sie halten ein Druckprodukt in der Hand, das nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch einen echten Beitrag zum Umweltschutz leistet. Mit Kartons wie dem Les Naturals®, der zu 100 % aus Altpapier besteht, zeigen Sie nicht nur Stil, sondern auch Bewusstsein. Diese recycelten Materialien sind nicht nur robust, sondern haben auch eine einzigartige Haptik und Optik – ideal für Unternehmen, die ihre Corporate Identity nachhaltig prägen möchten.

Besonders in Kombination mit hochwertigen Druckveredelungen wie Heißfolienprägung oder Blindprägung entfalten diese Materialien ihr volles Potenzial. Jede Visitenkarte, Einladung oder Verpackung wird so zum Ausdruck von Exklusivität und ökologischer Verantwortung.

Eindruck hinterlassen: Veredelungen für besondere Anlässe

Ob Hochzeitseinladungen, exklusive Eventkarten oder besondere Geschäftspapiere – Veredelungstechniken wie Letterpress oder Heißfolienprägung setzen Ihre Druckprodukte gekonnt in Szene. Die Kombination aus traditionellen Druckverfahren und modernen Veredelungstechniken schafft nicht nur ein visuelles Highlight, sondern gibt jedem Druckerzeugnis eine unverwechselbare Haptik.

Ein Beispiel: Eine Einladungskarte in schlichtem Recyclingkarton mit einer glänzenden Goldprägung macht sofort klar, dass hier ein besonderes Ereignis gefeiert wird. Diese Veredelungstechniken sind nicht nur optisch ansprechend, sondern vermitteln auch einen Hauch von Luxus – ideal für exklusive Anlässe.

Zeigen Sie, wofür Sie stehen – mit nachhaltigen Druckprodukten

Für viele Unternehmen wird es immer wichtiger, ihre Werte durch nachhaltige Produkte in der Außendarstellung zu zeigen. Hochwertige Druckerzeugnisse aus umweltfreundlichen Materialien wie Recyclingkartons – darunter Les Naturals®, Eco Black oder Graukarton – bieten eine ideale Möglichkeit, Umweltbewusstsein und Professionalität zu verbinden. Diese Materialien überzeugen nicht nur durch ihre Nachhaltigkeit, sondern auch durch ihre ansprechende Optik und Haptik, die Raum für individuelle und kreative Drucklösungen schaffen.

Wer tiefer in die Welt der Veredelungstechniken und umweltschonenden Materialien eintauchen möchte, findet zahlreiche Inspirationen und Möglichkeiten finden Sie hier .