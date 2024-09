Interview mit Juni Schmitz, mobile-ad-media GmbH

Erfolgsfaktoren für Web-Agenturen: Insights von Juni Schmitz von der mobile-ad-media GmbH

In einem immer stärker digitalisierten und fragmentierten Marktumfeld stehen Unternehmen vor vielfältigen Herausforderungen. Dabei erfordern die rasante Entwicklung neuer Technologien und sich stetig verändernde Nutzerbedürfnisse immer wieder aufs Neue ein Höchstmaß an Innovation und Flexibilität. Mit über 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich kennt der Gründer der Web-Agentur mobile-ad-media Juni Schmitz die typischen Probleme sehr gut und weiß, worauf es bei Themen wie Content-Management, E-Commerce, SEO und Social Media ankommt.

Herr Schmitz, Sie sind seit über 23 Jahren im Bereich Internetdienstleistungen tätig. Welche bedeutenden Veränderungen und Entwicklungen haben Sie in dieser Zeit in der digitalen Landschaft beobachtet?

Juni Schmitz: Nach 23 Jahren muss ich sagen, dass Zeit, wie Einstein schon sagte, relativ ist. 2001 waren wir mit unserem Bonus-System für Handys ca. 20 Jahre zu früh für den Markt und als Facebook den Weg für Social Media geebnet hat, waren wir als Agentur schon fast zu spät. Das lag zum einem daran, dass wir keine Vorstellung von dem Ausmaß der Technologie hatten und zu diesem Zeitpunkt auch nicht die Klientel, die sofort großen Nutzen von Social Media gehabt hätte.

Ein weiteres Beispiel aus dem Jahr 2000. Wir hatten das erste Buchungssystem für Fünf-Sterne-Hotels auf dem Handy als WAP-Anwendung entwickelt und während des Vertriebs dieser Lösung erhielten wir von den Hoteldirektoren und Managern die Antwort, dass Fünf-Sterne-Kundschaft nicht über das Internet bucht. Unsere Anwendung wäre also nutzlos und über eine Internetseite hätte man sich noch keine Gedanken gemacht.

Es gibt also große Unterschiede dahingehend, wie lange mit traditionellen Lösungen gearbeitet wird.

Juni Schmitz: Ja. Als ich zum Beispiel 2010 das erste Mal Twitter benutzt habe, gab es in meinem Umfeld die klare Meinung, dass diesen Schwachsinn keiner braucht. Heute ist X (bzw. Twitter) das schnellste News-Medium überhaupt und selbst ein potenzieller US-Präsident kündigt an, dass er es sich doch anders überlegt hat und nicht mehr kandidiert, und die ganze Welt erfährt davon in Sekundenschnelle.

Zusammengefasst: Ich habe viele Veränderungen und Entwicklungen erlebt und hier geht es mir wie wahrscheinlich anderen auch. Von manchen sind wir begeistert und von einigen denke ich, sie könnten oder sollten sich in Luft auflösen.

Am Ende des Tages arbeite ich in dieser Branche und bin eigentlich froh, dass es genauso ist und es hat wie oft im Leben einen sportlichen Charakter, mal gewinnt man und mal verliert man, mal ist man zu früh oder zu spät – nicht nur im Wettbewerb um einen Kundenauftrag, sondern auch bei Innovationen und dem Entdecken eines neuen digitalen Kulturwerkzeugs.

Welche Faktoren halten Sie für entscheidend, um langfristig online erfolgreich zu sein?

Juni Schmitz: In Bezug auf den Bereich unserer Dienstleistungen halte ich es für entscheidend, eine Spezialisierung zu verfolgen und über viel Erfahrung darin zu verfügen. Außerdem ist mir wichtig, die Anforderungen von neuen Kunden und Bestandskunden nicht aus dem Auge zu verlieren und hier entweder mit eigenen Angeboten oder Services auf den Kunden zuzugehen oder eben entstandene Problemlösungen umzusetzen.

Ebenso wichtig ist der Aufbau eines Netzwerks, da nicht alle Fachgebiete von einer Agentur realisiert werden können. Seinem Kunden kompetente Partner zu empfehlen, beziehungsweise die Zusammenarbeit mit diesen Partnern, stärkt das eigene Agenturprofil. Ich habe über die Jahre viele große und kleine Agenturen kommen und gehen sehen. Es ist auf jeden Fall hilfreich, sich die Fehler anderer anzuschauen und daraus zu lernen.

Mit TYPO3 und Vue.js/Laravel verwenden Sie führende CMS- und Framework-Technologien. Welche Vorteile bieten diese Systeme Ihren Kunden im Vergleich zu anderen Lösungen?

Juni Schmitz: Über die vielen Jahre hat man natürlich verschiedenste Systeme ausprobiert und Erfahrungen gesammelt. Letzten Endes macht es schließlich Sinn, sich auf eine Handvoll bewährter und auch im Markt etablierter Systeme oder Frameworks zu konzentrieren.

Ein weiter wichtiger Vorteil für uns als auch für den Kunden ist die Verfügbarkeit von Entwicklern/Personal. Die Vorteile der von uns verwendeten Systeme sind vielfältig und im Markt erprobt und weit verbreitet. Wenn spezielle Insellösungen angefragt werden, ist es mittlerweile umso schwieriger, entsprechende Entwickler oder Spezialisten für diese Sonderwünsche und deren Umsetzung und Wartung zu finden – dies ist sicherlich kein Vorteil.

Wie sehen Sie die Zukunft des E-Commerce und welche Schlüsseltechnologien oder -strategien empfehlen Sie Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?

Juni Schmitz: Wenn ich das wüsste, welche Schlüsseltechnologien sich in Zukunft im E-Commerce etablieren, würde ich sofort ein neues Startup gründen. Technologien entwickeln sich über die Zeit und Strategien passen sich sehr stark dem Nutzerverhalten und den Erfahrungen an, die man gesammelt hat, gerade in Bezug auf Onlineshops. Unternehmen empfehlen wir persönlich, nicht auf jeden neuen Zug aufzuspringen und Kosten sowie Aufwand und Nutzen abzuwägen. Ich denke, neue Technologien, vor allem im KI-Bereich, werden das Online-Geschäft nachhaltig verändern. Deshalb sollten Agentur und Kunde offen sein, um Neues zu probieren und sich nicht auf Altbewährtem auszuruhen.

SEO ist ein wesentlicher Teil Ihrer Dienstleistungen. Welche aktuellen Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf die SEO-Praktiken und wie gehen Sie damit um?

Juni Schmitz: Hier muss ich auch wieder auf meine vorherige Antwort verweisen. Weil SEO ein Fachbereich mit ständiger Weiterentwicklung ist, welcher ein hohes Maß an Spezialisierung erfordert, arbeiten wir bei komplexen Anforderungen mit Partnern, die schon viele Jahre im Markt sind und alle modernen Trends aufgreifen und in ihr Dienstleistungsportfolio einarbeiten.

Es ist in diesem Zusammenhang sehr schade, dass es in dieser Branche auch viele Unternehmen gibt, die nur an einem schnellen Gewinn interessiert sind. Hier ist aus meiner Sicht das Vertrauen in diesen Dienstleistungsbereich leider gesunken. Ich hatte Gespräche mit einigen Unternehmen, die viel Geld versenkt haben, ohne die versprochenen Erfolge.

Diese Tatsachen erschweren es häufig, den Kunden wieder vom professionellen SEO zu überzeugen und in diesen Bereich zu investieren, was durchaus sinnvoll ist. Branding und SEO gehören nun mal in die digitale Welt des Internets.

Wie wichtig ist eine zuverlässige Hosting-Infrastruktur für den Online-Erfolg eines Unternehmens und welche spezifischen Vorteile bieten Ihre Hosting-Services?

Juni Schmitz: Wichtig ist zunächst mal Stabilität. Diese liefert mobile-ad-media auf Basis seiner jahrelangen Erfahrung. Spezifische Vorteile sind hier sicherlich unser Fachpersonal, welches unsere Infrastruktur in- und auswendig kennt, und die enge Zusammenarbeit mit unseren zertifizierten Rechenzentren und dem Serverstandort Deutschland. Einen weiteren Vorteil sehe ich auch darin, dem Kunden im Bereich Hosting maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und hier Infrastrukturen zu schaffen, die skalierbar sind und mit den Anforderungen wachsen.

Wie wichtig das ist, liegt im Auge des Betrachters. Eine einfache Webseite für eine Anwaltskanzlei hat mit Sicherheit nicht dieselben Anforderungen wie ein Onlineshop, der vom täglichen Umsatz 50 Mitarbeiter zu ernähren hat. Einen weiteren Vorteil, den wir als kleines Unternehmen bieten, ist vor allem auch im Vergleich zu großen Cloud-Anbietern wie AWS und Google der Zugriff auf die eigenen Daten und die Garantie, dass diese nicht im Monitorring großer ausländischer Unternehmen liegen. Für uns und unsere Kunden ist klein und flexibel ein klarer Vorteil.

Mit Blick auf die Zukunft der Webentwicklung, welche neuen Technologien oder Ansätze halten Sie für besonders vielversprechend?

Juni Schmitz: Sicherlich wird der Einfluss künstlicher Intelligenz in vielen Technologie- und Lebensbereichen einen ähnlich disruptiven Zustand bzw. Umbruch verursachen wie das Internet ab 1996. Zu dem Zeitpunkt war ich noch der Meinung, dass es sinnvoller ist, dem Kunden ein Fax zu schicken, als ihm eine E-Mail zu senden die er erst dann liest, wenn er seinen Computer wieder einschaltet und sein E-Mail-Programm öffnet (sofern er denn eins hat und weiß, wie man es bedient).

Heute gründet niemand mehr ein Unternehmen, der nicht mindestens eine E-Mail-Adresse hat. Eine Faxnummer ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Also, ob ich persönlich die Entwicklung von KI in unserem Agenturalltag nützlich oder unsinnig finde, wird nichts an der Weiterentwicklung dieser Technologie ändern. Ob ich dies also vielversprechend finde, kann ich weder mit Ja oder Nein beantworten, sondern lasse mich einfach überraschen, wo uns diese neue Reise hinführt. Die Neugierde, was diese Entwicklung verändern wird, ist jedenfalls sehr groß und wöchentlich fallen einem neue Geschäftsideen ein – mal schauen.

Wie bleiben Sie und Ihr Team in einer sich schnell verändernden Branche wie der digitalen Technologie auf dem neuesten Stand?

Juni Schmitz: Das ist relativ einfach zu beschreiben – wie eine wissbegierige Krake. Man streckt seine Arme einfach mal in alle Richtungen aus und saugt auf, was an ihnen hängen bleibt. Zudem natürlich der Austausch mit unseren Partnern, das Lesen von speziellen Newslettern und die Neugierde nach neuen Technologien. Das war jetzt mein persönlicher Blickwinkel, aber der trifft auch auf meine Mitarbeiter zu, denn wenn die Liebe zur Technologie nicht vorhanden ist, ist man vielleicht in der falschen Branche.

Auf dem neusten Stand zu bleiben erfordert aber aus meiner Sicht auch einen geistigen und körperlichen Ausgleich. Ich verbringe bewusst Zeit mit Familie und Freunden sowie mit Bergsteigen und Musizieren. Das hält den Kopf frisch und so freut man sich auch wieder wie ein kleines Kind über jede neue Technologie, die den Lebensweg kreuzt.

Vielen Dank für das interessante Gespräch und die informativen Einblicke.

Über die mobile-ad-media GmbH

Die mobile-ad-media GmbH bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der digitalen Medien und Internetlösungen. Mit einem breiten Leistungsspektrum, das von Content-Management und E-Commerce über SEO und Social Media bis hin zu maßgeschneiderten Hosting-Services reicht, unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, im digitalen Raum erfolgreich zu agieren. Dabei setzt mobile-ad-media auf spezialisierte und erprobte Systeme, um maßgeschneiderte und skalierbare Lösungen zu bieten. Durch die enge Zusammenarbeit mit zertifizierten Rechenzentren und einem starken Netzwerk von Partnern gewährleistet das Unternehmen eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit seiner Dienstleistungen.