Jede Woche setzen Tausende Lottospieler ihre Kreuzchen auf einen Tippschein! Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse geben 6,57 Millionen Bundesbürger sogar regelmäßig ihre digitalen Tipps ab. Besonders beliebt ist der deutsche Klassiker LOTTO 6aus49. Die Spielweise hat sich jedoch im vergangenen Jahrzehnt drastisch geändert.

Immer weniger Menschen füllen ihren Tippschein mit einem Kugelschreiber aus und reihen sich in die Warteschlangen der nächsten Lottoannahmestelle ein. Vielmehr spielen sie LOTTO 6aus49 online über einen Online-Lottoanbieter wie Lottoland, wodurch sie jede Menge Zeit und Nerven sparen. In diesem Artikel verraten wir Ihnen 4 Gründe, warum auch Sie online Lotto spielen sollten.

Online-Lotto öffnet das Tor zu zahlreichen internationalen Lotterien

Die Teilnahme an unterschiedlichen Lotterien ist in Deutschland nur beschränkt möglich, zumindest an einer physischen Lottoannahmestelle. Hier stehen einem eigentlich nur die folgenden Lotterien zur Auswahl:

LOTTO 6aus49 inkl. Zusatzspiele (Super6, Spiel77, GlücksSpirale)

EuroJackpot inkl. Zusatzspiele (Super6, Spiel77, GlücksSpirale)

KENO

Spielen Sie Online-Lotto beispielsweise bei Lottoland, können Sie an über 20 internationalen Lotterien teilnehmen, darunter:

LOTTO 6aus49

EuroMillions

EuroJackpot

MegaMillions

PowerBall



Lästige Zettelwirtschaft war gestern

Die Tage der lästigen Zettelwirtschaft im Portemonnaie sind endgültig gezählt. Das hat gleich mehrere Vorteile. Geben Sie Ihren Tippschein an der nächsten Lottoannahmestelle ab, erhalten Sie eine Quittung. Falls Sie die richtigen Zahlen getippt haben, müssen Sie sowohl den Tippschein als auch die Quittung vorzeigen.

Das Problem? Fehlt die Quittung, erhalten Sie keine Gewinnauszahlung. Beim Online-Lotto sind alle digitalen Tippscheine jederzeit auf dem Spielerkonto einsehbar. Nachdem Sie Ihre Glückszahlen gewählt und den Tippschein bezahlt haben, erscheint dieser in Ihrem Spielerkonto.

Mit Online-Lotto einen positiven Beitrag zum Klimawandel leisten

Online-Lotto hat gleich an mehreren Punkten einen positiven Einfluss auf unser Klima. Mit der digitalen Tippabgabe wird vollständig auf Papier verzichtet. Es gibt keinen physischen Lottoschein und auch keine Quittungen. Die Produktion eines einzelnen Blattes verbraucht bereits ca. 5 g CO?! Beim Online-Lotto funktioniert alles zu 100 % digital.

Außerdem müssen Sie nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem eigenen Fahrzeug zur nächsten Lottoannahmestelle fahren, wodurch sonst ebenfalls CO? verursacht wird. Geben Sie Ihren digitalen Tipp bei einem Online-Lottoanbieter wie Lottoland ab, unterstützen Sie direkt das Klima. Ein Teil des Spieleinsatzes fließt nämlich in unterschiedliche Klimaschutz-Initiativen. Abgesehen davon arbeitet das Unternehmen bereits seit 2021 komplett klimaneutral.

Mit den Spieleinsätzen wurden bereits:

900 Hektar Wald gepflanzt

000 Solarmodule installiert

über 250 Tierarten geschützt

920.000 t CO? eingespart

Lottoabo, Jackpotjagd oder doppelte Jackpots

Online-Lotto hat eine Vielzahl an unterschiedlichen Zusatzoptionen zu bieten. So können Sie mit einem Lottoabo automatisch an den Ziehungen Ihrer Wahl teilnehmen. Das hat den Vorteil, dass Sie keine Ziehungen mehr verpassen. Folgendes Szenario ist nicht selten: Der Jackpot im LOTTO 6aus49 stieg auf 50 Millionen Euro (Maximaljackpot). Zahlreiche Lottospieler möchten zwar teilnehmen, vergessen dies aber im Alltagstrubel schlichtweg.

Bei einem Lottoabo nimmt man automatisch bis auf Widerruf oder für einen vorab festgelegten Zeitraum teil. Eine weitere Option des Online-Lottos ist die Jackpotjagd. Hierbei nehmen Sie so lange an den Ziehungen teil, bis der Jackpot geknackt wurde. Außerdem gibt es bei einigen Online-Lottoanbietern noch die Option doppelter Jackpot. Sofern Sie diese angeklickt haben, verdoppelt sich im Falle eines Gewinns die Jackpotsumme.