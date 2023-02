Kerstin, Heike, Wolfgang und Daniela nehmen mit der Berliner Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski im Rahmen der Aktion „Vier gegen die Pfunde“ von Berliner Abendblatt und Schlager Radio ab. Zwei Wochen sind jetzt um und bei allen vieren erholt sich der Stoffwechsel wieder.

Wolfgang aus Kaulsdorf ist in der Reduktionsphase und hat 3,5 Kilo Fett verbrannt sowie 400 Gramm Muskelmasse aufgebaut. Er hält sich strikt an seinem Ernährungsplan, den er jederzeit auf seinem Handy einsehen kann. Doch hungern muss er nicht. Er darf zu Eiern, Fleisch und Gemüse greifen und nimmt trotzdem ab. Sein Ziel, acht Kilo abzuspecken ist er bereits sehr nah gekommen.

Anzeige

Jetzt purzeln die Pfunde

Daniela aus Neukölln hat 1,3 Kilo Fett verbrannt und 300 Gramm an Muskelmasse zugelegt und obwohl sie noch gar nicht in der Reduktionsphase ist. Zwei Wochen lang hat sie jetzt vermehrt zu Kohlenhydraten greifen müssen, um ihren Stoffwechsel aufzupäppeln. Jetzt stellt sich endlich der Erfolg ein. „Mein Stoffwechsel nimmt an Fahrt auf und freue mich, dass ich jetzt richtig viel abnehmen werde“, sagt Daniela. Denn ab heute geht sie in die Reduktionsphase und muss verstärkt zu Lebensmitteln wie Buttermilch, Joghurt und Mozzarella greifen.

Ernährungsexpertin ist zufrieden

Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski ist zufrieden mit den vier Kandidaten. Sie betreut sie unter anderem auch mit ihrer eigens entwickelten Software, über die sie Ernährungspläne angleichen und in Echtzeit an ihre Kandidaten übermittelt. Kerstin, Heike, Wolfgang und Daniela können die Pläne dann auf ihrem Smartphone einsehen.

Text: Heiner Harke