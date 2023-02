Stylisches Baddesign dank farbenfroher Wärmespender.

Ob im matten Finish, in erdigen Farbtönen oder in monochromen Anthrazit- und Graunuancen: Mit modernen Heizkörpern lassen sich gestalterische Akzente im Raum setzen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Heizkörper nur als Wärmespender gesehen wurden, die in Innenräumen am liebsten unsichtbar sein sollten.

Zur „optischen Tarnung“ wurden sie meist passend zur Wand gestrichen, dezent in eine Ecke des Raumes platziert oder sogar mit einer vorgebauten Holzverschalung verkleidet.

Funktion plus Optik und Farbvielfalt

Neben den hohen Ansprüchen an Funktion und Komfort verlangen heutzutage auch zunehmend mehr Bauherren eine überzeugende Performance ihres Wunschheizkörpers in puncto Optik und ästhetischer Gestaltung. Heizkörperhersteller wie der internationale Raumklimaspezialist Zehnder haben eigene Farbwelten für ihre Produkte entwickelt, die erfolgreich die Balance zwischen einer kurzfristigen Modeerscheinung und langfristig etablierten Farb- und Ästhetik-Standards halten.

Unter www.zehnder-systems.de/neue-farbwelten finden Interessierte fast 50 Farbkompositionen, die fünf Farbwelten zugeordnet sind. Ob im Schlafzimmer oder als Eyecatcher im Bad – der passende Design-Heizkörper kann jedem Raum einen frischen Look verleihen.

Große Farbvielfalt

In Zusammenarbeit mit Farbexpertinnen und -experten wurden langfristige Trends in den Bereichen Architektur, Interior Design, Bad, Living, Oberflächen und Materialien untersucht, um auf dieser Basis die fünf Farbwelten zu entwickeln. In der gewählten Heizkörperfarbe ist auch das gesamte Ventilprogramm, vom Thermostat bis zur Anschlussarmatur, erhältlich. Wer seine in die Jahre gekommenen Heizkörper austauschen möchte, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch von einer staatlichen Förderung profitieren.

So bezuschusst die Bundesregierung den regenerativen Austausch veralteter Heizungsanlagen mit bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten. Liegt die Vorlauftemperatur der neuen Anlage bei maximal 60 Grad Celsius, wird auch der Einbau von neuen Heizkörpern gefördert. Optimal dafür geeignet sind spezielle Energieeffizienz-Heizkörper, welche auf die niedrigen Vorlauftemperaturen regenerativer Heizungsanlagen ausgelegt sind.

