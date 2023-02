Für Yoga-Übungen ist man nie zu alt. Im Seniorentreff Ruhleben gibt es jetzt an jedem Donnerstag Yoga für Senioren.

Das Bezirksamt Spandau von Berlin, Fachbereich Senioren, bietet Spandauer Senioren in auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sport- und Bewegungskurse in seinen Senioreneinrichtungen an.