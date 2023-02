Umweltfreundlich unterwegs: Berufschancen im Bereich nachhaltiger Mobilität.

Der Klimawandel lässt keine andere Wahl: Weltweit müssen die Menschen umweltfreundlicher unterwegs sein, der Individualverkehr muss noch stärker als bisher auf die Schiene verlagert werden. Klimafreundliche Bahnen sind die Mobilität der Zukunft.

Eine wichtige Rolle spielen dabei Züge, die mit Wasserstoff betrieben werden. Deshalb bieten sich jungen Menschen in diesem zukunftsträchtigen Umfeld spannende Ausbildungs- und Karrierechancen. Die zwei wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Wie funktionieren mit Wasserstoff betriebene Züge?

Mit Wasserstoff betriebene Züge sind leise und sauber wie Elektrotriebzüge. Der Wasserstoffantrieb funktioniert vereinfacht so: Wasserstoff und Sauerstoff reagieren miteinander in der Brennstoffzelle, dabei entsteht elektrische Energie, die dann wiederum die Elektromotoren antreibt.

Das große Plus: Als „Abfallprodukt“ bleibt nur Wasser übrig. Umweltfreundliche Nahverkehrszüge wie der Mireo Plus H von Siemens Mobility kommen auf Reichweiten von 800 bis 1.000 Kilometern bei einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 160 km/h.

Wie kann ich Karriere machen?

Gebaut wird der wasserstoffbetriebene Zug in einem Werk im nordrhein-westfälischen Krefeld. Doch auch an vielen weiteren Standorten in ganz Deutschland bieten sich bei Siemens Mobility vielfältige Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Als Mechatronikerin, Industriemechaniker oder Elektronikerin kann man einzelne Komponenten bis hin zu ganzen Zügen bauen, testen oder in Betrieb nehmen. Ingenieure der Bereiche Elektro- und Informationstechnik und Maschinenbau entwickeln und konstruieren diese Komponenten.

Auch im IT- und kaufmännischen Umfeld ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel erheben und analysieren Data Analysts die Daten, die Grundlage für das Qualitätsmanagement der Produkte sind. Informatiker sind zuständig für die Entwicklung der Software, durch die die Züge sicher von A nach B kommen.

Unter www.ausbildung.siemens.com finden sich detaillierte Infos zum Ausbildungsangebot und zum Bewerbungsverfahren.

Quelle: djd