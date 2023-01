Berlin (dpa/bb) – Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln verletzt worden. Ein 29-jähriger Autofahrer stieß am Montagabend an einer Kreuzung beim Linksabbiegen mit dem 26-jährigen Radler zusammen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Radfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der genaue Unfallhergang werde noch geklärt.