Der Saaleckplatz in Lichterfelde wird bald umgestaltet. Die Bürgerbeteiligung geht weiter.

Am 7. Februar, um 17 Uhr, findet in der „Cantina Verde“ des Sportvereins BTTC Grün-Weiß in der Scheelestraße 45C eine weitere Veranstaltung statt, bei der die Planung für den Saaleckplatz weiterentwickelt werden soll. Das teilt das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf mit.

Bereits im Januar hatte das Bezirksamt gemeinsam mit einem Landschaftsarchitekten erste Ideen für die Umgestaltung des Saaleckplatzes vorgestellt. Bei dieser Veranstaltung hatten Bürgerinnen und Bürger Wünsche und Anregungen geäußert. Diese werden in die Entwürfe eingearbeitet und weiter diskutiert, heißt es.

