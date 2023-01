Zeitgenössische Kunst aus Lichtenberg gibt es jetzt in der rk Galerie im Rathaus zu sehen.

„Abstrakt trifft (T)Raum“ ist die erste Ausstellung der rk Galerie für zeitgenössische Kunst in diesem Jahr. Damit macht sie Kunst aus den freien Atelierhäusern Lichtenbergs sichtbar. Dazu stellen mit Ingrid Muhn und Gesine Finder zwei Künstlerinnen aus, die im Rahmen der Langen Nacht der Bilder 2022 in den Ateliers der Herzbergstraße HB55 entdeckt wurden. Das teilt das Bezirksamt Lichtenberg mit.

Die Ausstellung enthält Leinwandmalereien von Ingrid Muhn und eine Rauminstallation, ein begehbares Bild, von Gesine Finder. Die Werke sind in der rk Galerie im Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstraße 6, vom 1. Februar bis zum 21. März 2023 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr.

Raum für Emotionen

„Geometrische und intuitiv-verspielte Malerei begegnet figürlicher Dreidimensionalität in besonderer Form“, heißt es in einer Ankündigung zur Ausstellung. „Es wird Raum für Emotionen und Traumbilder geschaffen, für ein sich Hineinbegeben in weite Sphären und die Tiefe des Abstrakten.“

Die beiden Künstlerinnen eine in ihren Arbeiten vor allem das Malen aus einem Impuls heraus. „Sie lassen sich von ihren Händen und nur schemenhaften Ideen leiten, sind offen für den Prozess und erschaffen so träumerische Landschaften.“

Am Dienstag, 31. Januar, um 19.00 Uhr findet die Eröffnung der Ausstellung statt, die von der „Beatles“-Coverband „Die WAX“ begleitet wird.

Text: red