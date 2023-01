Vegane Currywurst und zwei weitere vegane Gerichte, die im Bordbistro aufgrund des Veganuary getestet wurden, werden nun ins Standardsortiment aufgenommen.

Die vegane Currywurst sei der „Top-Seller“ im Bordbistro twitterte die Deutsche Bahn. Und auch zwei andere vegane Gerichte würden sich großere Beliebtheit erfreuen bei den Fahrgästen. Ab März sollen sie deshalb dauerhaft auf der Menükarte des Bordbistros zu finden sein. „Die Fleischvarianten der Gerichte werden natürlich auch weiterhin angeboten“, beruhigt die Bahn außerdem die nicht-vegetarischen Fahrgäste.

Vegane Wurst war Top-Seller

Im Gesamtverkauf lagen die pflanzlichen Gerichte um ein Drittel höher als die Fleischvarianten im Dezember, so die Bahn. Die vegane Currywurst wurde zudem im veganen Januar (Veganuary) zum Top-Seller. Auch beliebt waren demnach der vegane Flammkuchen und das Chili sin Carne („ohne Fleisch“).



Ab März kommen alle drei veganen Aktionsgerichte des #Veganuary ins Standardsortiment der Bordgastro – darunter die #Currywurst, die schon jetzt der Top-Seller ist. Die Fleischvarianten der Gerichte werden natürlich auch weiterhin angeboten. pic.twitter.com/AxJgKfMu1p — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) January 31, 2023

Die Deutsche Bahn beteiligte sich in diesem Jahr erstmalig am „Veganuary„. Die Aktion soll Menschen an eine vegane Ernährung heranführen. Jedes Jahr beteiligen sich mehr Menschen an dem veganen Aktionsmonat.

Text: kr/red