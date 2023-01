Brandenburg hat bereits angekündigt, die Isolationspflicht für Corona-Kranke Mitte Februar aufheben zu wollen. Berlin möchte nachziehen.

Wie das brandenburgische Gesundheitsministerium am Dienstag bekanntgab, soll die Corona-Isolationspflicht im Bundesland zum 13. Februar abgeschafft werden. Das Vorgehen sei mit Berlin abgestimmt. Demnach soll die Absonderungspflicht in der Hauptstadt ebenfalls am 13. Februar entfallen.

Isolationspflicht beenden

In anderen Bundesländern, zuletzt in Bremen und Niedersachsen, wurde die Pflicht zur Isolation bei einer Corona-Infektion bereits vor Wochen oder Monaten gekippt. Nun wollen auch Berlin und Brandenburg nachziehen.

Bislang müssen sich positiv auf das Coronavirus geteste Personen mindestens fünf Tage isolieren. Insofern sie seit 48 Stunden keine Symptome mehr haben, können sie nach fünf Tagen die Isolation beenden. Sollten die Symptome andauern, verlängert sich die Quarantänezeit. Das soll aber nur noch die kommenden zwei Wochen gelten.

Die Maskenpflicht im Berliner ÖPNV sowie bundesweit in Regionalbahnen, im Fernverkehr und in Bussen entfällt bereits am 2. Februar.

Text: kr/red