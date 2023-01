Berlin (dpa/bb) – Ein bewaffneter Täter hat mit einem Komplizen einen Geldtransporter auf dem Gelände des Virchow-Klinikums in Berlin-Wedding überfallen. Der Mann mit der Waffe sei am Montagnachmittag an den Fahrer herangetreten und habe diesen mit dem Tod bedroht, würde er nicht die Seitentür öffnen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Fahrer die Tür öffnete, sei ein zweiter Mann aufgetaucht und habe mehrere Geldkassetten aus dem Transporter geholt. Beide Täter flüchteten laut Polizei mit einem Auto in unbekannte Richtung. Dabei durchbrachen sie die Schranke einer der Campus-Ausfahrten. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts habe die Ermittlungen übernommen.